No último dia 10 de Outubro do corrente ano, aconteceu um crime no Bairro Santa Marta, na cidade de Guarantã do Norte, onde a vitima Adão Rodrigues (29 anos), foi assassinado com uma facada na altura do peito e tendo morte instantânea.

O acusado M.J.S. (33 anos) se foragiu do local, a policia realizou os trabalhos na tentativa de prender o acusado e na quinta-feira (29), o mesmo foi preso na cidade de Cáceres por uma equipe da Policia Militar daquela cidade.

o Suspeito será recambiado para Guarantã do Morte, onde ficará a disposição da justiça.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias