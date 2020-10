Os benefícios do inhame incluem: são altamente nutritivos, podem melhorar sua saúde digestiva geral, podem ajudar na perda de peso, podem melhorar os níveis de colesterol, têm propriedades potencialmente no combate ao câncer, podem fortalecer sua função cerebral, podem aliviar a inflamação, podem potencialmente melhorar os níveis de açúcar no sangue, pode promovem a fertilidade, podem aliviar os sintomas da menopausa, são ótimos para sua pele e cabelo , sustentam um coração saudável, previnem a anemia e podem melhorar sua visão.

Originário da Ásia, África e Caribe, o inhame é um tubérculo vegetal delicioso que pode crescer em quase qualquer lugar e quase nunca morre com frequência; no entanto, o inhame não deve ser confundido com a batata-doce. Com uma série de benefícios à saúde, o inhame é um vegetal versátil que você pode comer com caçarolas ou rosbife, fritar e fazer bolinhos.

Inhames são repletos de fibras, minerais e vitaminas. Em uma única xícara de inhame, que tem cerca de 136 gramas, você encontrará:

13 benefícios impressionantes para a saúde do Inhame

1. Inhames são altamente nutritivos

Fibra

Proteína

Vitamina B5

Vitamina C

Magnésio

Potássio

Manganês

Tiamina

Folato

Em particular, o inhame contém altas porcentagens do valor diário de fibra, potássio e manganês. Esses nutrientes e minerais são essenciais para manter a saúde dos ossos, do coração, do crescimento e do metabolismo.

Inhames também contêm cobre e vitamina C. O cobre é essencial para a saúde do sangue. Mais especificamente, o cobre é a chave para uma absorção saudável de ferro e produção de glóbulos vermelhos. Enquanto isso, a vitamina C é um antioxidante vital que pode fortalecer seu sistema imunológico contra doenças e infecções.

Inhames contêm amidos resistentes, que agem de forma semelhante às fibras solúveis. Um amido resistente passa essencialmente pelo estômago e pelo intestino delgado sem ser digerido. A partir daí, eventualmente chega ao cólon e alimenta as bactérias intestinais saudáveis, ao mesmo tempo que aumenta as enzimas digestivas.

Como resultado, amidos resistentes podem reduzir a inflamação e o risco de desenvolver câncer colorretal. No lado mais leve, os amidos resistentes do inhame também podem aliviar uma série de distúrbios digestivos, como colite ulcerativa, constipação, diarreia e doença de Crohn.

Inhames podem ajudar na perda de peso

As raízes do inhame fornecem uma fibra benéfica conhecida como glucomanano, que ajuda na perda de peso. Essencialmente, quando consumida, a fibra pode se transformar em um gel que fica em seu estômago e permite que você se sinta satisfeito por mais tempo. Como resultado, você reprime seus desejos e a perda de peso é mais alcançável.

Inhames podem melhorar os níveis de colesterol

O inhame também desempenha um papel importante no controle dos níveis de colesterol. Isso ocorre porque o inhame fornece um tipo especial de fibra solúvel, que é o pior pesadelo do colesterol. A fibra solúvel funciona essencialmente circulando o colesterol, ligando-se a ele e removendo-o do corpo.

Além disso, o inhame também mostrou uma mudança real nos níveis de colesterol em mulheres reais. Em um estudo , mulheres que consumiram 18 onças de inhame por dia durante 30 dias observaram uma redução nos níveis de colesterol.

5. Inhames têm propriedades potencialmente contra o câncer

Além de uma série de vitaminas e minerais vitais, o inhame também tem antioxidantes que podem prevenir o câncer. Um estudo conduzido em animais descobriu que uma dieta rica em inhame mostrou uma redução massiva de tumores de cólon.

Outros estudos sugeriram que esses resultados estavam intimamente relacionados aos muitos antioxidantes presentes no inhame. Além disso, descobriu-se que a casca do inhame chinês previne ou inibe os tumores hepáticos.

É verdade que devem ser tomados com cautela. Atualmente, a pesquisa sobre os efeitos do inhame no câncer é limitada. A maioria dos testes e estudos foi realizada principalmente em animais e não em humanos.

6. Inhames podem fortalecer a função cerebral

Se você está procurando uma maneira de melhorar o funcionamento do cérebro, coma mais inhames.

É verdade que parece inacreditável, mas um estudo mostrou que as pessoas que consumiram um suplemento de extrato de inhame mostraram um cérebro com funcionamento superior do que aquelas que usaram um placebo.

Inhames são ricos em diosgenina, um composto especial conhecido por melhorar o crescimento dos neurônios e a saúde geral do cérebro. Além disso, a diosgenina contribuiu para uma memória aprimorada e habilidades de aprendizagem em ratos e outros testes em animais.

7. Inhames podem aliviar a inflamação

A inflamação crônica está relacionada a várias condições de saúde de longo prazo, como diabetes, obesidade e doenças cardíacas. Felizmente, o inhame é rico em antioxidantes antiinflamatórios.

Vários estudos com ratos descobriram que o inhame ou um pó de inhame tiveram um impacto significativo na inflamação. Os estudos observaram que o inhame ajudou a reduzir os riscos de câncer de cólon, úlceras estomacais e síndrome do intestino irritável.

Além disso, a casca externa das raízes do inhame está cheia de saponina. A saponina é um composto que se acredita ajudar a combater a inflamação e pode contribuir para a saúde da flora intestinal. Pode até ajudar a relaxar os músculos pélvicos e abdominais.

8. Inhames podem melhorar potencialmente os níveis de açúcar no sangue

Inhames podem melhorar o controle do açúcar no sangue.

Em um estudo com ratos, os ratos receberam uma dose de água ou pó de inhame. Como resultado, os ratos experimentaram uma diminuição significativa no nível de açúcar no sangue em jejum, bem como uma diminuição nos níveis de hemoglobina A, que mede o controle do açúcar no sangue.

Em um estudo diferente , os ratos receberam uma alta dosagem de extrato de inhame roxo. Esses ratos exibiram apetite reduzido, melhores níveis de açúcar no sangue e considerável perda de peso

Isso foi reforçado por outro estudo com ratos que constatou que simplesmente suplementar as dietas com farinha de inhame pode reduzir significativamente a absorção de açúcar no sangue. Isso está relacionado ao alto nível de amidos e fibras resistentes no inhame.

Os amidos e fibras resistentes não são digeridos no estômago. Portanto, esses amidos podem ajudá-lo a controlar seu apetite e reduzir seus níveis de açúcar no sangue. Além disso, embora o inhame não seja tão doce quanto a batata-doce, ainda há açúcar suficiente para adicionar uma doçura natural às suas refeições e conter ainda mais seus desejos.

Por último, o inhame tem um composto ativo conhecido como Alantoína. A alantoína é conhecida por regular o estresse oxidativo. Por sua vez, isso significa que o inhame pode fortalecer a função hepática, o que também ajuda a manter níveis saudáveis ​​de insulina.

9. Inhames podem promover a fertilidade

Ultimamente, os estudos também mostram que o inhame pode promover a fertilidade. Com o aumento dos hormônios naturais, os cremes de inhame selvagem estão se tornando opções populares para mulheres que procuram terapia de reposição hormonal.