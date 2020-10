Enfim saiu a primeira vitória do Sinop no Campeonato Brasileiro da Série D. O Galo do Norte venceu o Baré por 3 a 2 jogando fora de casa. Em uma partida super movimentada, Robinson marcou nos acréscimos e decretou a vitória dos mato-grossenses. Com o resultado, o Galo soma os primeiros três pontos, e se recupera no grupo A2 da competição.

Na próxima rodada, o Sinop enfrenta o São Raimundo-RR no estádio Gigante do Norte.

O Galo não começou bem no jogo, mas aos poucos começou conquistando terreno no setor do Baré. Aos 14 minutos, José recebeu passe, invadiu a área, ficou cara a cara com André Regly e mandou de cobertura, mas a bola bateu no travessão e saiu. Foi a primeira chance. Aos 31 minutos, Tirinha recebeu pela esquerda, na entrada da área, soltou a bomba de pé esquerdo e acertou a trave do goleiro Regly. A bola saiu e o jogo foi paralisado para reidratação.

Primeira boa chance do Baré, o volante Romarinho carregou a bola até o ataque, chegou na cara do gol, chutou cruzado, mas pegou fraco na bola e o goleiro Leandro defendeu firme. Na sequencia Cacau chutou mais a grama do que a bola, deu passe errado e sentiu.

Aos 42 minutos, Osias enfiou a bola para Digão entrar na área, o lateral deixou de calcanhar para Canutama, que chuta rasteiro e o goleiro Leandro, do Sinop, defende em dois tempos. Para fechar o primeiro tempo, na cobrança de falta na área do Baré, o zagueiro Fagner se posicionou bem na marca do pênalti e cabeceou firme, sem chances para André Regly.

Na etapa complementar, Tiarinha chutou para o gol, a bola desviou na zaga do Baré e sobrou para Robinson, que tentou driblar o goleiro André, mas o arqueiro do Colorado fechou a finalização e defendeu. Aos 12 minutos Boré reagiu Edinho Canutama enfiou a bola por cima da zaga do Sinop para a entrada de Netinho na área, que dominou e bateu quase caindo para balançar as redes: 1 a 1.

Robinson tentou levar a bola rumo à linha de fundo, o árbitro viu toque de bola na mão do zagueiro Ivan, e marcou penalidade máxima para o Sinop. Robinson cobrou o pênalti no canto direito do André Regly e manda a bola para o fundo das redes: 2 a 1.

O Boré tratou de buscar logo a diferença. Canutama cruzou a bola na área, o lateral Digão apareceu para dominar no peito, deixou caiu e mandou um bonito chute para o fundo das redes: 2 a 2. José cobrou a falta na área, Alan Caruaru subiu sozinho para cabecear e a bola saiu tirando tinta da trave.

Aos 47 minutos, Robinson recebeu toque na área e bate colocado na saída do goleiro André Regly garantindo a vitória do Galo.