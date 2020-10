O Sinop Futebol Clube foi goleado, há pouco, por 3 a 0, pelo Moto Club (MA), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, no estádio Nhozinho Santos. O Galo do Norte fez uma das suas piores atuações no certame até aqui, e não conseguiu oferecer perigo para o Papão do Norte, que jogando em seus domínios se impôs bem.

Os gols da partida foram anotados por Allan Patrick (2 vezes) e Abu. Com a derrota, o Sinop permanece na 7º colocação do grupo A-2, com apenas três pontos conquistados. Já o Moto Club assume a vice-liderança da chave, com sete pontos (dois a menos que o líder).

O jogo

Aos 6, o Sinop conseguiu a primeira finalização do jogo. A bola sobrou para Tiarinha, que arriscou de longe, porém passou por cima da meta do time maranhense. Aos 10, o Galo do Norte conseguiu escanteio e na batida Juliano Fogaça lançou na área, mas a defesa conseguiu afastar o perigo.

Aos 21, o Moto Club chegou. Em boa troca de passes, Gleison Ferreira cruzou na área, e a zaga do Sinop mandou para escanteio. Na cobrança, Allan Patrick lançou novamente na área, e Júlio César Pit cabeceou, para defesa do goleiro Leandro.

Já na marca dos 24, em cobrança de falta, Allan Patrick bateu direto. A bola passou por cima da zaga do Galo do Norte, e foi direto para a linha de fundo, cedendo tiro de meta. Aos 28, Leandro salvou o Sinop. Abu bateu falta meia altura, no contrapé do goleiro sinopense, que conseguiu se recuperar e fazer boa defesa, espalmando para a linha de fundo. No escanteio, a defesa conseguiu mandar para longe.

Já aos 30, outra boa defesa de Leandro, que evitou o tento do Papão do Norte. Novamente Abu em cobrança de falta, bateu no ângulo, mas o goleiro conseguiu pular e evitar o gol do time maranhense.

Aos 32 o Moto Club abriu o placar. Tiarinha perdeu a bola no ataque, e o adversário conseguiu fazer boa jogada em contra-ataque rápido. Jefferson invadiu a área, e rolou para trás. Allan Patrick recebeu livre, ajeitou e bateu de esquerda para o gol. Moto Club 1 x 0 Sinop.

Aos 45, o Galo do Norte teve chance de oferecer perigo, em falta de perto da área, mas Juliano Fogaça bateu na barreira. No lance seguinte nova falta, dessa vez Allan bateu de canhota, mas a bola passou pela direita da meta adversária. Depois disso, não houve tempo para mais nada e fim do 1º tempo.

O segundo tempo começou ainda mais lento, com as duas equipes errando passes e não conseguindo finalizar bem. Já aos 8, em contra-ataque, Leandro voltou a salvar o Galo. Gleison Ferreira tocou para Allan Patrick, que invadiu a área e bateu cruzado de esquerda, para a boa defesa.

Aos 9, a trave salvou o Sinop. Em bola mal tirada, o ataque cabeceou e deixou Andrézinho livre, na cara do gol. O jogador maranhense desviou fraco, a bola pegou no pé da trave e voltou para o meio da área, para o sistema defensivo afastar de vez.

Na marca dos 12 veio o segundo gol do time maranhense. Wesley recebeu na esquerda, mandou rasteiro para a área, e em bate e rebate, Gleison Ferreira tentou, mas a bola sobrou livre, em baixo da trave, para Allan Patrick só empurrar para dentro da meta. Moto Club 2 x 0 Sinop.

Aos 20 o Papão do Norte ampliou o placar. Em boa troca de passes e erro de marcação da defesa do Galo do Norte, Abu recebeu livre de Andrézinho, carregou para a área, ninguém chegou para marcar, ficou cara a cara e só teve o trabalho de bater rasteiro para tirar do goleiro Leandro. Moto Club 3 x 0 Sinop.

Depois de marcar o terceiro gol, o Moto Club passou a administrar o resultado, trocar passes e não sofreu sustos. Já o Sinop não teve forças para reagir, não conseguiu chegar com perigo, e passou a errar ainda mais passes e tentativas de jogadas, com chance perigosa somente aos 45, quando Guilherme quase fez o quarto tento em cabeceada na trave.

O confronto também ficou mais duro, com muitas faltas, pedidos de pênalti, polêmicas e alguns princípios de confusão. O árbitro pernambucano Rodrigo José Pereira, por sua vez, conseguiu conduzir bem a partida e fim de papo. Moto Club 3 x 0 Sinop.

Agora, o próximo compromisso do Galo do Norte é no domingo, às 15h, quando recebe o São Raimundo (RR), no Gigante do Norte, em partida pela 5ª rodada. Já o Moto Club visita a Sociedade Esportiva Juventude (MA), no mesmo dia, às 14h30, no estádio Pinheirão.