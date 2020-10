O presidente do Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte de Mato Grosso, Wilson Volkweis apontou ao candidato Jorge Yanai, do Podemos, que a entidade tem sido esquecida nas últimas gestões pelo Executivo e reforçou a importância histórica do setor para Sinop.

Yanai contou parte das dificuldades que enfrentou na vinda para Sinop há 41 anos e do desenvolvimento que acompanhou do setor de base florestal e narrou que buscará fortalecer o setor madeireiro.

"Nós estamos aqui porque queremos mudanças, mas precisamos da ajuda de vocês. Temos que pensar em Sinop para os próximos 20 anos. Vamos trabalhar em conjunto com as cidades que compõem o Nortão, temos que ser liderança da região, ter gente que tenha representatividade além das bandeiras partidárias e fortalecer Sinop", disse o médico.

Wolkeis cobrou de Yanai, que na sua gestão tenha geração de empregos, a duplicação da BR-163 no perímetro urbano e melhor sinalização como semáforos, travessias elevadas, valorização do setor industrial do lado esquerdo sentido Cuiabá e vôos noturnos.

