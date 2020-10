O diretor executivo do Sicoob União MT/MS, José Augusto Manzano Indalécio, lembra que, quando se uniram, as cooperativas somavam algo em torno de R$ 73 milhões. Quer dizer, nesse período o total praticamente foi multiplicado por sete. Em relação ao número de associados, havia um pouco menos que seis mil e este ano a tendência é de chegar até dezembro com cerca de 15 mil.

É resultado direto de uma maior diversificação proporcionada pela junção de 3 cooperativas segmentadas que se tornou uma grande cooperativa de livre admissão. A partir de então, além dos funcionários públicos, passou a atender profissionais liberais e pessoas jurídicas. Neste caso, José Augusto ressalta o fato de a cooperativa passar a atender o agronegócio, “um campo que nós desbravamos e que era desconhecido até essa união”. “Hoje nós temos 5 agências em fronteiras do agronegócio que estão nos dando um resultado muito positivo e que superaram as expectativas que nós tínhamos”, comemora.

A presidente do Sicoob União MT/MS, Aifa Naomi, avalia este como um momento de consolidação. “Há quatro anos três cooperativas decidiram se unir para trilhar um novo caminho e graças a Deus deu muito certo. Tivemos um crescimento fenomenal nesse período. Claro que todo crescimento tem suas dores, mas hoje ela se encontra no momento de solidificação de todos os processos alterados com a união, dos processos novos implantados, quadro de funcionários, treinamentos, Conselho capacitado. Então, hoje a cooperativa está pronta para colher os frutos dessa decisão de quatro anos atrás”, ressalta.

Para ela, também é um momento de afirmação dos objetivos do Sicoob União MT/MS. “Nós hoje estamos com um propósito muito bem esclarecido, uma preocupação muito grande com nosso associado, com nossos colaboradores, com o nosso meio, com a comunidade em que estamos inseridos, com ações sociais muito voltadas ao meio em que estamos estabelecidos. Enfim, é um momento de grande comemoração, de muita felicidade para todos nós que fazemos parte do Sicoob União”, finaliza.

O vice-presidente José Luiz Leite, que fez parte do conselho de administração da antiga Coopertec, vai mais longe em sua comparação. Relembra que a cooperativa foi criada em 1982, com 135 funcionários da Escola Técnica Federal inconformados com o tratamento que os bancos lhes davam. Mais tarde, a fim de se tornar mais competitiva e crescer, resolveu se unir à Credijud e à Federal. “Dessa conversa saiu um bom fruto. Hoje, quatro anos depois, estamos com mais 14 mil associados. Veja a grandiosidade que se tornou o Sicoob União MT/MS”, frisa.

A união, acrescenta José Luiz, favoreceu a ampliação dos pontos de atendimento. “Os municípios vendo esse case de sucesso do União começaram a procurar-nos para expandirmos para essas cidades. Hoje estamos em Cuiabá, Várzea Grande, Campo Novo do Parecis, Nova Mutum, Santa Rita do Trivelato, Campo Grande e Sidrolândia. Isso é muito significativo. São 14 agências. É um sucesso realmente”, festeja. Dessa forma, segundo ele, a cooperativa pode trabalhar ainda melhor pelos associados. “É para isso que nós existimos. É a razão de ser da cooperativa”.

O vice-presidente aproveita a oportunidade para dar os parabéns, neste 1º de outubro, principalmente ao quadro social da cooperativa, pessoas que acreditam no cooperativismo e em sua proposta, e também aos funcionários. “São pessoas abnegadas, que vestem a camisa da cooperativa. Sem eles a engrenagem não rodava. E, claro, às pessoas que nos prestam serviços, os fornecedores. Todos fazem parte dessa vitória, desse aniversário. Comemoremos, comemoremos, comemoremos!”

Pandemia

O Sicoob União MT/MS manteve os bons resultados mesmo diante da pandemia do novo coronavírus, destaca José Augusto. “Em todas as crises o cooperativismo cresce. Crescemos por conhecer melhor os nossos associados e suas necessidades, podendo assim estarmos mais presentes nas vidas deles. Não nos retraímos diante das crises. Buscamos estar perto e ajudar sendo parceiros nos momentos difíceis”. Esse, frisa o diretor executivo, é um grande diferencial das cooperativas.

Comemoração

Apesar das medidas de isolamento e da impossibilidade de realizar eventos festivos, a comemoração de aniversário não passará em branco, informa José Augusto. Todas as agências receberão os associados nesta quinta-feira (1º) com um café da manhã caprichado e continuarão oferecendo um lanche especial durante todo o dia.