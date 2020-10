Em decorrência das súplicas de cidadãos que residem próximo ao Centro de Guarantã do Norte/MT, de que nos finais de semana diversos indivíduos estariam ligando sons automotivos em volumes ensurdecedores até altas horas da madrugada, a polícia militar intensificou as rondas no local.

Foi constatada a veracidade das denúncias e tomada as devidas medidas legais.

No total foram 07 pessoas presas e vários aparelhos de som apreendidos.Os responsáveis pelos veículos foram presos em conformidade com o art. 42 do código penal, “Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios.” Também foi aplicado o art. 228 do Código de Trânsito Brasileiro, “Usar no veículo equipamento com som em volume ou freqüência que não sejam autorizados pelo CONTRAN”.

Assessoria Polícia Militar