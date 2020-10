O São Paulo enfim conseguiu vencer o Palmeiras no Allianz Parque na tarde deste sábado. Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe tricolor contou com gols de Reinaldo e Vitor Bueno durante o segundo tempo para fazer 2 a 0 no time da casa, novamente desfalcado de quatro titulares.

Com o esperado triunfo após nove jogos de jejum na arena, o São Paulo contabiliza 26 pontos ganhos e figura no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras, com duas derrotas consecutivas, segue com 22 pontos e detém o quinto posto do torneio nacional.

Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Coritiba às 18 horas (de Brasília) desta quarta-feira, novamente no Allianz Parque. Já o São Paulo pega o Fortaleza às 19h15 do mesmo dia, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Estádio Castelão.

Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)