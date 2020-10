O São Paulo está eliminado da Copa Libertadores. Após 33 anos, o Tricolor voltou a se despedir do torneio na primeira fase, algo com que os torcedores do clube não estão acostumados. Nesta quarta-feira, visitando o River Plate no estádio Libertadores da América, em Avellaneda, na Argentina, o time comandado por Fernando Diniz novamente não mostrou um futebol convincente e teve de se conformar com a derrota por 2 a 1. Julián Álvarez marcou os dois gols dos argentinos. Diego Costa descontou para os visitantes.

Essa também foi a primeira vitória do River Plate sobre o São Paulo em Libertadores. Até então, as duas equipes haviam se encontrado cinco vezes, sendo três vitórias do Tricolor e outros dois empates.

Com o resultado, o São Paulo já não tem mais chances matemáticas de avançar às oitavas de final da Copa Libertadores. Com apenas quatro pontos, a equipe tem apenas mais um jogo a ser disputado pelo Grupo D da competição e não conseguirá alcançar LDU e River Plate, que figuram com 12 e 10 pontos na tabela, respectivamente, e estão com a vaga para o mata-mata do torneio continental garantida.

Gazeta Esportiva (foto: divulgação)