Os eleitores de Guarantã do Norte/MT, teve a oportunidade de ouvir as propostas administrativa dos candidatos a prefeito do município. O debate foi realizado pela Rádio Meridional FM e foi transmitido pelas redes sociais, como Facebook e YouTube e pela rádio, mais de 17 mil pessoas estiveram acompanhando as propostas de cada candidatos.

Os cincos candidatos ao executivo comparecerem e puderam expor aos eleitores suas propostas. O debate foi mediado pelo jornalista e apresentador Anderson Paulo. Segundo o diretor da emissora André Batistel, o debate superou as expectativas dos idealizadores. “Mais de 17 mil pessoas estiveram acompanhando o debate, esse é o papel do rádio levar a informação e hoje os eleitores do nosso município tiveram a oportunidade de ouvirem as propostas de cada candidato”, disse o diretor da Meridional.

O que mais chamou a atenção tanto dos organizadores como também dos eleitores, foi o alto nível dos candidatos um respeitando o outro, cada um buscando explanar seus planos de governos, não teve por parte de nenhum candidato o baixo nível.

Para o candidato pelo PSL, Dr. Paulo Anestesista, a população teve a oportunidade de ouvir cada candidato e que a maioria continua com as mesmas falácias, as mesmas promessas. “Guarantã do Norte tem de acordar, chega de promessa o município precisa de um administrador com compromisso para que venha crescer e se desenvolver”, afirmou Paulo anestesista.

O atual prefeito Érico Stevan (DEM), que busca a sua reeleição, parabenizou a direção da emissora, pela iniciativa em dar uma oportunidade para que, todos os candidatos puderam levar suas propostas. “preciso do voto dos eleitores de Guarantã do Norte, para dar continuidade no desenvolvimento da cidade tanto na zona urbana como rural, todos sabem que o município vem desenvolvendo precisamos dar continuidade nesse desenvolvimento”, relatou Érico Stevan.

O atual Vereador Celso Henrique (PDT) que busca a eleição par prefeito, ele parabenizou os outros quatros candidatos pelo o respeito que todos tiveram e que, isso que é importante, todos estão buscando o melhor para o município. “Na eleição passada tive a oportunidade de ser candidato a prefeito, abri mão, meu pai sempre dizia, saiba o que está fazendo, seja sincero e hoje me sinto bem mais preparado para administrar Guarantã do Norte e quero fazer um governo participativo”, relatou o vereador mais votado.

O ex-prefeito por dois mandato consecutivo Lutero Siqueira (PL), falou da importância do debate, para que a população saiba da clareza e a competência de cada candidato, “Tenho certeza que a população de Guarantã do Norte, vai nos escolher para ser o gestor do município a partir do dia primeiro de janeiro do próximo ano, por um conjunto de história de vida, de realização e proposta que sempre fizemos e cumprimos, tudo aquilo que a minha palavra tem expressada , ao longo da minha vida pública dessa cidade, com a realização com os compromissos”, definiu Lutero.

A Candidato Cleyton Guedes (PRTB), o candidato não tem horário no rádio e na televisão, devido que o partido não tem representatividade no congresso federal e com o debate o candidato pode levar as suas propostas de governo. “Nesse debate podemos mostrar aos eleitores do município o quanto estamos alinhados com o governo federal e que estamos prontos e preparados para assumir a responsabilidade do executivo e trazer a melhor opção para Guarantã do Norte”, informou o candidato do PRTB.

