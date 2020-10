O livro “Isso eu não engulo: ações e motivações para abstenção da carne”, de Juliana Abonizio, revela os resultados de extensa pesquisa com diversos tipos de vegetarianos que têm em comum a exclusão da carne da dieta por motivações variadas, como saúde, proteção animal e preocupação com meio ambiente.

Doutora e docente do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea (PPGECCO) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), ela destaca que não se trata de um livro de militância, tampouco tenta convencer alguém a não comer carne.

“A ideia é compreender as motivações dos que se convertem ao vegetarianismo e os conflitos que passam em seu cotidiano em razão de sua opção de consumo.”

Apesar de ser um mercado crescente, como a autora ressalta, nem sempre as pessoas encontram pratos sem carne em alguns estabelecimentos além de, na maior parte das vezes, segundo as entrevistas, sofrerem com situações de conflito, sobretudo no interior das famílias.

Financiamento coletivo

Considerando que quase não há editais de apoio à publicação de livros acadêmicos e, quando há, são muito restritos, Juliana Abonizio decidiu recorrer ao crowfunding, considerando que a ciência tem por obrigação divulgar seus resultados para a sociedade e assim contribuir para a compreensão do mundo em que vivemos. O lema da campanha tornou-se: “É hora de tirar a ciência da gaveta”.

O sistema de financiamento coletivo, ela exlica: “São compras adiantadas do livro que possibilitarão a obtenção de recursos para sua impressão. Trata-se de uma ação coletiva e eu aposto em ideias coletivas. Acho que basta de isolamento, basta de cada pesquisador em um gabinete. Podemos trabalhar juntos, inclusive com a sociedade”, explica a autora.

Para participar e contribuir com qualquer quantia basta acessar o site do financiamento coletivo. Os participantes podem contar com várias recompensas ao apoiar o projeto de acordo com o valor de contribuição, que terá o prazo de apoio aberto até 08 de novembro. O livro será enviado ao contribuinte no endereço cadastrado no site, sem qualquer custo adicional e poderá ter seu nome incluído nos agradecimentos.