As inscrições para o processo seletivo para função de diretor de escola da rede estadual iniciam na próxima quinta-feira (29.10) e terminam na terça-feira (03.11). Ocorrem apenas pela internet por meio do formulário eletrônico. Poderão se inscrever ocupantes de cargos efetivos do quadro dos profissionais da educação básica, habilitados em licenciatura plena e um ano de efetivo exercício ininterrupto imediatamente anterior à data de inscrição, prestados no município.

Conforme o edital 005/2020 da Seduc, os candidatos só podem concorrer no município em que estejam lotados e valendo a inscrição para a última escola. A divulgação das inscrições deferidas será no dia 06 de novembro.

Segundo o edital, os candidatos que entrarem com recursos, terão o resultado conhecido no dia 11 de novembro no site da Seduc. A seleção será composta por quatro etapas, sendo a primeira, com prova objetiva com 40 questões, com quatro alternativas de caráter eliminatório e classificatório.

A segunda etapa será a análise de títulos e currículos de caráter classificatório. O terceiro item prevê a atribuição da unidade escolar escolhida e também na Assessoria Pedagógica, de acordo com a classificação geral do município. Por último, a elaboração, apresentação e entrega do plano de trabalho de acordo com o edital.

A prova objetiva será realizada no dia 30 de novembro – das 14h às 18h no local indicado pela Assessoria Pedagógica de cada município, com orientação da comissão estadual.

Em Guarantã do Norte, processo será acompanhado por uma comissão local, que será formado por profissionais efetivos da rede estadual do município e a Assessoria Pedagógica será responsável por fazer esses encaminhamentos