A prefeitura municipal de Guarantã do Norte/MT, antecipou o pagamento do salários aos servidores públicos municipais para este dia 28. Normalmente os salários são depositados no último dia útil de cada mês.

Neste mês de outubro por ocasião da comemoração do dia do servidor público, o município antecipou a data do pagamento como uma forma de homenagem e reconhecimento aos servidores municipais.

Ao todo o município estará desembolsando o valor de R$ 4.067.871,28 (quatro milhões sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos), já incluído os encargos patronais dos 880 servidores, efetivos, comissionados e contratados. Os valores estarão disponíveis na conta dos servidores nesta quarta-feira 28 de outubro.

“Este ano por conta das vedações da legislação eleitoral e também por conta da pandemia não estaremos realizando nossa confraternização. Então antecipar o pagamento foi uma forma que o município encontrou para não deixar passar em branco essa data. Sempre disse e reafirmo que os nossos servidores são o nosso maior patrimônio, são eles que fazem acontecer as transformações e o desenvolvimento do município.” Concluiu o prefeito Érico Stevan Gonçalves.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias