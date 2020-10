Em reunião com líderes religiosos da Ordem dos Ministros Evangélicos de Sinop (OMES) neste sábado (03), o candidato a prefeito Jorge Yanai (Podemos), recebeu reclamações sobre as poucas contribuições do Executivo Municipal nos trabalhos de assistência que as igrejas realizam.

Os pastores querem atenção nos trabalhos sociais que as igrejas evangélicas realizam, como amparo a moradores de rua, acolhimento a vítimas de crimes sexuais e oferta de alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Uma das principais demandas apresentadas ao candidato foi a criação de uma Secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos em Sinop. Uma atitude defendida pelo pastor Celso Soares, da igreja Batista Renovada.

“Quando nós temos o problema, não temos a quem recorrer e no geral a igreja oferece o primeiro atendimento. Se a administração lançar isso como uma bandeira vai ser ótimo”, explicou o líder evangélico.

Yanai apontou qual direcionamento deve tomar na sua gestão, caso eleito.

“Podemos fazer uma interligação das instituições com a Assistência Social, e a própria segurança pública que a gente vai ter. Vim aqui propor para vocês a participação na nossa gestão. Quando se trata deste assunto, ninguém mais do que vocês, conhecem a realidade e as necessidades”, disse o médico.

A candidata a vice, sargento Lucélia, sugeriu planejamento e organização para melhor distribuir os CRAS e Creas por Sinop.

“Temos que estudar onde existem as demandas e levar os Centros de Referência de Assistência Social e os Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e onde já tem, reforçar os atendimentos, pessoal, e humanizar cada vez mais a gestão”, indicou a candidata.

A agenda de Yanai e Lucélia para segunda-feira, cinco de outubro de 2020.

Yanai – Prefeito (19)

7h - Reunião com coordenadores de campanha

9h - Gravações de vídeos para as mídias sociais

14h - Consultas no Dois Pinheiros (Ainda está em atividade como médico)

16h - Visitas a empresas

19h – Reunião com moradores do Camping Clube

Sargento Lucéia – Vice (19)

8h - Reuniões no bairro Daury Riva

14h – Visitas e caminhadas em bairros (em agendamento)

19h - Reunião com moradores do Camping Clube.

Por Walyson Oliveira/BW Comunicação