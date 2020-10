Com o esperado primeiro gol de Rony, o Palmeiras assegurou sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira. No Allianz Parque, o time alviverde deslanchou no segundo tempo e atropelou o Bolívar com um triunfo por 5 a 0.

Com 13 pontos ganhos, o ainda invicto Palmeiras lidera o Grupo B, completado por Guaraní (7), Bolívar (4) e Tigre (1). Nesta quinta-feira, o time argentino ainda recebe o adversário paraguaio, mas a equipe brasileira não sai mais da zona de classificação às oitavas de final.

Pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas (de Brasília) deste sábado, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Ceará, no Allianz Parque. Pela Copa Libertadores, no encerramento da primeira fase, o time alviverde pega o Tigre às 21h30 de 21 de outubro, novamente na arena.

Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)