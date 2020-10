Uma parceria envolvendo a empresa de reciclagem LEVE, a transportadora CARVALIMA e os Lions Clubes e Leos Clube do Estado de Mato Grosso.

A campanha consiste em a população separar e organizar seu lixo eletrônico e fazer a doação desses resíduos ao Lions Clube. O Lions Clube irá organizá-lo e a empresa Carvalima transportará até Cuiabá onde esses resíduos será reciclado e todo o valor arrecadado será doado ao Hospital de Câncer de Mato Grosso.

O Lions Clube de Guarantã do Norte//MT, receberá a doação desses resíduos eletrônicos no próximo dia 25 de outubro de 2020 das 8:00 as 14:00 horas na sede do Lions Clube, Rua das Itaúbas Nª100 próximo a câmara de vereadores e a feira municipal.

Lixo Eletrônico: São todos os equipamentos eletrônicos descartados pela população por exemplo: Celulares, computado, notebooks, tv, impressora ...

(Tudo que é ligado na energia elétrica)

Da Redação