O Grêmio Sorriso retornou, esta tarde, à primeira divisão do Campeonato Mato-grossense do próximo ano. O Lobo do Norte venceu o Atlético, que não compareceu ao estádio Egídio Preima. Por conta disso, o árbitro Jean Maciel Latorraca cumpriu o regulamento e encerrou a partida após aguardar os trinta minutos regulamentares por W.O.

Com isso, a equipe de Sorriso estará na final da segundona contra o Ação, que também derrotou por 4 a 0, o Santa Cruz, no no estádio Dito Souza, esta tarde. O Tuiuiu também garantiu vaga na elite mato-grossense. Paulo Ricardo (2) e Igor (2) marcaram os gols que garantiram o acesso da equipe.

A Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) divulgará nos próximos dias datas, horários e locais do confronto.

Conforme Só Notícias já informou, o União perdeu, esta tarde, para o Goianésia por 3 a 0, no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Lucão marcou dois e, no segundo tempo, o zagueiro Paulo do União acabou marcando contra.

O Sinop também perdeu para o Juventude Samas por 3 a 0, no estádio no Pinheirão, no Maranhão. Vargas marcou dois e Anderson aplicou o placar. Com resultado negativo, o Galo do Norte segue na última colocação do Grupo A2 com 6 pontos. Já o Juventude está na vice-liderança com 17.

Ontem, o Cuiabá também perdeu por 3 a 0 para o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís (MA), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Redação Só Notícias (foto: assessoria)