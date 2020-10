Um dos maiores ladrões de bola do Brasil nos últimos anos é o novo reforço do Nova Mutum. Com passagens destacadas por Flamengo, Udinese, Internacional, Cruzeiro e Corinthians, o volante Willians é o novo reforço do Azulão para a sequência do Campeonato Mato-grossense.

Aos 34 anos, Willians ficou conhecido no futebol brasileiro pelo poder de marcação. Pelo Flamengo, foi campeão estadual por duas vezes e campeão brasileiro de 2009, ao lado de nomes como Léo Moura, Petkovic e Adriano Imperador.

Natural de Praia Grande, São Paulo, Willians se juntará ao grupo comandado pelo técnico William De Mattia, o Dema, após finalizar a participação na Série B1 do Carioca pelo Goytacaz. Com o volante, o Nova Mutum chega a 15 jogadores já anunciados para o Estadual.

O Azulão entra em campo nos dias 11 e 18 de novembro. A equipe enfrenta o Sinop pelas quartas de final do Campeonato Mato-grossense.

Redação Só Notícias (foto: divulgação)