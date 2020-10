O Governo de Mato Grosso lança nesta quarta-feira (28.10) o “Mais MT”, maior programa de investimentos para os próximos anos, que vai alcançar todas as regiões do Estado com ações de governo em saúde, assistência social, meio ambiente, segurança pública e obras em escolas, rodovias e hospitais, entre muitas outras, impulsionando a economia, gerando emprego e renda e beneficiando diretamente a todos os cidadãos.

O lançamento do Mais MT está marcado para 8 horas, no Centro de Eventos do Pantanal. A apresentação será feita pelo governador Mauro Mendes para secretários de Estado, senadores, deputados federais, estaduais e convidados.

O programa foi dividido em 12 eixos estruturantes: Segurança; Saúde; Educação; Social e Habitação; Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda; Infraestrutura; Turismo; Cultura, Esporte e Lazer; Simplifica MT; Eficiência Pública; Meio Ambiente; e Agricultura Familiar e Regularização Fundiária.

“Esse será o maior volume de investimentos com recursos próprios que Mato Grosso já viu. O Estado vai se transformar em um canteiro de obras gigante, com melhorias em todas as áreas, seja na Saúde, Educação, Segurança, Infraestrutura, Assistência Social e muitas outras. E é por isso que o Estado existe: para devolver serviços públicos melhores e dar mais qualidade de vida à população”, destacou o governador Mauro Mendes.

Por Carol Sanford/Secom