A pesquisa

Real Dados/Só Notícias

para prefeito de Matupá aponta Fernando Zanfonato com 37,9% das intenções de votos seguido de José Aparecido Mano com 31,4%, professor Celso Costin 5% e Sergio Lader 0,7%. Ainda não sabem em quem votar 18,6%, nulos 3,2%, branco 1,1%, não respondeu 0,7%. Nesta modalidade, espontânea, foram mencionados nomes de alguns políticos que não são candidatos – Valtinho 1,1% e Dr. João 0,3%.

A margem de erro é de 6% para mais ou para menos com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi feita com 280 eleitores, entre os dias 12 e 14 deste mês, no perímetro urbano e zona rural de Matupá.

Considerando a margem de erro de 6%, a Real Dados considera que o cenário é de empate técnico entre Zanfonato e Mano.

Estimulada

Fernando Zanfonato 43,9%

José Aparecido Mano 34,6%

Professor Celso Costin 9,3%

Sergio Lader 0,7%

Não sabem 6,4%

Nulos 2,5%

Branco 1,9%

Não respondeu 0,7%

A Real Dados também pesquisou a rejeição dos candidatos:

Sergio Lader 34,3%

Nenhum 19,3%

Professor Celson Costin 18,2%

Fernando Zanfonato 12,1%

José Aparecido Mano 11,8%

Não sabem 4,3%

A pesquisa, encomendada por Só Notícias, está registrada no TRE com número MT-07362/2020.

Só Notícias/Editoria (Inforgráfico: Real Dados)