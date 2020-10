Na manhã desta sexta-feira (09/10), por volta das 06:30, aconteceu mais um acidente na serra do cachimbo, distante de Guarantã do Norte/MT, 50Km.

O Motorista Samuel Damas (37 anos), morador de Guarantã do Norte, teve sua vida ceifada, quando ele perdeu o controle da carreta Volvo, que dirigi, carregada de soja que, transportava para o porto de Miritituba, a mesma veio a tombar quando estava descendo a serra.

A vitima fatal teve parte do corpo esmagada inclusive a cabeça. Com o tombamento do veículo pesado parte do seu corpo ficou para fora da cabine. A Esposa de Samuel estava com ele, sofreu ferimentos, mas está fora de perigo.

O Corpo de Bombeiro e Policia Rodoviária Federal estiveram no local, realizando os procedimentos necessários.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos Divulgação)