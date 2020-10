Mais um acidente na BR 163, após a Serra do Cachimbo, aproximadamente 100 km de Guarantã do Norte/MT, aconteceu na quarta-feira (21/10), por volta das 13:15, onde envolveu uma carreta Mercedes Benz, carrega de grãos que tinha como destino o porto de Miritituba/PA.

O Motorista, Gildasio Menezes da Silva (65 anos), morador da cidade de Sorriso, ficou preso nas ferragens e teve uma das pernas amputadas, foi socorrido pelo corpo de Bombeiro, mas antes de dar entrada no Hospital Municipal de Guarantã do Norte, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Com o tombamento do pesado veículo parte da carga de milho ficou espalhado na pista. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local realizando os trabalhos e estará apurando a causa do acidente. O Corpo da vitima foi transladado para a cidade de Sorriso onde será o sepultamento. A Funerária São Judas Tadeu, realizou os trabalhos fúnebres.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Giordano Balistieli)