Os índios Kayapó e Mundurukudes que bloqueavam as duas rodovias na região de Itaituba (Pará) decidiram, no final da manhã, suspender o protesto e o tráfego de carretas, caminhões, veículos e ônibus volta ao normal. A informação foi confirmada, ao Só Notícias, pela Polícia Militar de Itaituba. Eles decidiram cumprir a decisão da Justiça Federal que determinou o fim dos bloqueios que duraram seis dias e causaram muitos prejuízos para empresas, caminhoneiros, profissionais liberais e muitos outros.

“Saíram pacificamente e não houve tumulto”, confirmou uma fonte da PM. Ontem, quando um oficial de justiça foi notificar os líderes do manifesto da decisão do juiz substituto Gilson Vieira Filho, eles continuaram com o protesto. Mas, hoje, recuaram, diante da possibilidade do policiamento cumprir a ordem judicial e usar a força para desobstruir as duas vias.

A passagem de veículos era liberada, em média, uma hora por dia o que gerou muito atraso nas entregas de centenas de cargas de grãos, que saíram de municípios do Nortão de Mato Grosso, até o porto em Miritituba, dentre outros produtos. À noite e de madrugada eles continuam com as barreiras impedindo a passagem. Policiais rodoviários e militares ficaram no local para evitar conflitos. Um incidente ocorreu, na terça-feira, quando uma equipe de TV teve equipamentos danificados pelos manifestantes.

Os indígenas protestam contra operações de fiscalização do Governo Federal no combate às atividades de garimpos ilegais e desmatamentos em áreas indígena e querem autonomia para exploração de suas áreas.

Só Notícias (foto: reprodução)