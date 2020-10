O Tribunal Superior Eleitoral registra que Guarantã do Norte/MT, tem 21.860 eleitores aptos a votar no pleito em 15 de novembro de 2020, para prefeito, vereadores e senador. A quantidade é 2,1% maior que nas eleições em 2018, quando havia 21.406.

Os eleitores de Guarantã do Norte terão 108 opções em nomes para escolherem em quem votar em vereador, neste pleito eleitoral. Dos 108 nomes, apenas 09, conquistará uma cadeira no poder legislativo, com o grande numero de pretendente a um cargo, a corrida pela câmara fica ainda mais acirrada.

Dos atuais nove vereadores oito buscam permanecer no legislativo, apenas o vereador Celso Henrique, busca galgar um degrau a mais, na vida política, entrando na disputa ao executivo.

O que não é diferente pelo poder executivo, com a disputa de 5 candidatos, sendo eles o atual prefeito Érico Stevan (DEM), que vem buscando a reeleição, o ex prefeito por dois mandato Lutero Siqueira(PL) , o Médico anestesista Dr. Paulo(PSL), o Vereador Celso Henrique(PDT) e o estreante na política Cleyton Guedes(PRTB).

Candidato a Prefeito Celso Henrique Vice Dona Irdes, (PDT - PP -PSB – PSDB), concorre com 36 candidato a vereador.

Candidato a Prefeito Érico vice Marcio Calvila, (DEM - Solidariedade - Podemos – MDB), concorre com 41 candidato a vereadores.

Candidato a Prefeito Dr. Paulo vice Dr. Thaíse ( PSL), concorre com 10 candidatos a vereadores.

Candidato a Prefeito Cleyton Guedes Vice Vanessa (PRTB) concorre com 09 candidato a vereadores.

Candidato a Prefeito Lutero Siqueira Vice Alan Souza (PL – PSD), concorre com 12 candidatos a vereadores.

confira os candidatos a prefeitos e vereadores no link abaixo

https://www.candidatos.app/candidatos/99058/2030402020/guaranta-do-norte.html

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias