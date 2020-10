As empresas e indústrias de Guarantã do Norte (250 quilômetros de Sinop) encerraram agosto gerando mais vagas com carteiras assinadas. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgados recentemente, constatam que foram criados cinco novos postos de trabalho, saldo de 210 contratações e 205 demissões.

A construção civil foi o setor que gerou mais empregos, 17 a mais, diferença entre 26 admissões e 9 rescisões. A indústria terminou o mês com 2 novas vagas, ao contratar 37 trabalhadores e demitir 35. No comércio, foram registradas 87 contratações e 86 demissões.

Já o pior resultado foi verificado no setor de serviços, que extinguiu 14 postos de trabalho, com 60 formalizações e 74 rescisões de contratos. O setor agropecuário demitiu 1 trabalhador e não registrou contratações.

Foi o segundo mês com resultado positivo na geração de emprego em Guarantã. Entretanto, Só Notícias apurou que o saldo do ano ainda é negativo. Entre janeiro e agosto, o município já perdeu 198 vagas de trabalho, diferença entre 1.398 contratações e 1.596 demissões.