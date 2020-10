No sexto Gre-Nal de 2020, o Grêmio recebeu o Internacional e empatou por 1 a 1, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após primeiro tempo pouco movimentado, não faltou emoção na etapa final. Os gremistas abriram o placar com Pepê logo aos sete minutos e ficaram com um jogador a mais após cartão vermelho de Musto. Mas o Colorado reagiu com um a menos, empatou com Thiago Galhardo cobrando pênalti e ainda viu Cortez ser expulso pelo outro lado.

Foi o sexto Gre-Nal de 2020 e o segundo terminado em empate. Os outros quatros foram vencidos pelo Grêmio, que ainda não tinha sido vazado nos clássicos até o gol de Galhardo.

Com o resultado, o Colorado se manteve na vice-liderança do torneio naciocal, agora com 22 pontos somados, contra 24 do 1º colocado Atlético-MG. Já o Grêmio chegou aos 14 e ultrapassou provisoriamente o Corinthians para assumir o 14º lugar.

Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/arquivo)