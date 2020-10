governador Mauro Mendes (DEM) assinou decreto transferindo para o dia 30 de outubro (sexta) o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, que é comemorado no dia 28 de outubro (quarta).

A alteração foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (13.10) e é válida para todas as repartições públicas estaduais, exceto os serviços essenciais.

Da Assessoria