O governador Mauro Mendes (DEM) questionou na sexta-feira (2), enquanto realizava visita na cidade de Cáceres (distante 220km de Cuiabá), o porquê de o setor produtivo e econômico de Mato Grosso estar voltando à normalidade e as escolas não.

Na coletiva do governador aos jornalistas de Cáceres, ele afirmou que a pandemia está sob controle no estado, porém os cuidados precisam continuar sendo tomados por toda população.

"Na próxima semana vou conversar com o reitor da Unemat para conversar algo sobre planejamento e investimento da Unemat e poderemos detalhar com ele no plano de retorno às aulas. Graças a Deus a pandemia está sob controle, mas temos que continuar tomando cuidado, temos que continuar com as medidas preventivas", comentou o governador.

No entendimento de Mendes, se as pessoas estão saindo normalmente, frequentando parques e bares, as aulas também precisam ser retomadas. Para o governador, tal medida não penalizaria mais ninguém.

"Temos que gradavicamente retomar nossa atividade sem penalizar ninguém. As atividades econômicas estão todas elas trabalhando normalmente. Então porque as escolas não podem começar a voltar? As pessoas estão saindo normalmente, estão indo para praça, estão indo trabalhar, estão saindo normalmente. Eu vejo as famílias se reunindo, as coisas estão acontecendo. Com cuidado, precisamos retomar se possível 100% de nossas atividades", concluiu o chefe do Executivo.

Até esta segunda-feira (2), a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou 126.106 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 3.498 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado.

Foram notificadas 1.084 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado em 24h. Dos 126.106 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 15.284 estão em isolamento domiciliar e 106.606 estão recuperados.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, 235 internações em UTIs públicas e 259 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 57,32% para UTIs adulto e em 29% para enfermarias adulto.

Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (24.538), Várzea Grande (9.213), Rondonópolis (9.208), Sorriso (5.601), Lucas do Rio Verde (5.522), Sinop (5.482), Tangará da Serra (5.084), Primavera do Leste (4.181), Cáceres (3.016) e Campo Novo do Parecis (2.745).