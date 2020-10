Motivos para celebração não faltam para o zagueiro Romércio. Um dos pilares defensivos do Guarani é só alegria após o confronto com o Avaí. Afinal de contas, ele marcou um gol na vitória por 2×1 que fez o Bugre somar três importantes pontos e subir na classificação da Série B.

No segundo tempo, Romércio aproveitou a cobrança de escanteio e subiu mais alto que todos para marcar de cabeça. A comemoração? Para ‘suas meninas’, a esposa Eloise e a filha Luisa, que nasceu há poucos meses. “Primeiro extremamente feliz pela vitória. Estamos conseguindo os resultados nos últimos jogos e isso é o mais importante. O gol foi muito especial é claro, estava devendo para as minhas meninas, queria muito marcar. Claro que dediquei a minha esposa Eloise e minha filha Luisa que chegou ao mundo recentemente. Feliz demais pelo gol e vitória”, afirmou.

O defensor bugrino, no entanto, sabe que não tem muito tempo de comemoração. O Guarani já tem compromisso neste fim de semana. No domingo, o duelo é com o Juventude fora de casa. Para Romércio, mais uma ‘parada dura’. “A Série B é extremamente equilibrada e não podemos vacilar. Claro que foi muito bom vencer, somar três pontos que foram importantes para a gente dentro de competição. Mas já passou. O foco agora é todo no Juventude. Temos mais uma parada dura pela frente e vamos trabalhar muito para conquistar mais um bom resultado”, finalizou Romércio.

O duelo entre as equipes está marcado para as 18h15 de domingo, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Assessor de Imprensa