Durante patrulhamento na manhã desta quinta-feira (15.10), o Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) apreendeu quase 58 quilos de drogas. A ação ocorreu na MT-388, nas proximidades da Comunidade de Clarinópolis, no município de Cáceres (a 212 km ao Oeste de Cuiabá).

Dois dos quatro suspeitos presos já tinham passagens por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal identificador e associação ao tráfico.

Por volta das 6h40, os policiais do grupamento avistaram quatro homens caminhando próximo a uma área de mato. Todos carregavam um saco nas costas. Ao realizar a abordagem, foi constatado que os mesmos transportavam entorpecentes.

Ainda segundo os suspeitos o entorpecente é oriundo da Bolívia e seria entregue na cidade de Porto Esperidião (358 ao Oeste de Cuiabá). Pelo transporte cada um receberia R$ 200 por quilo. Além das prisões e da apreensão da droga, os policiais apreenderam também um fuzil de uso restrito das forças de segurança e 70 munições intactas. Diante dos fatos, os homens foram encaminhados para a Delegacia Especial de Fronteira (Defron).

Já na noite de quarta-feira (14.10), um homem foi preso na cidade de Porto Esperidião com mandado em aberto. O homem já tem passagens por receptação, roubo, tráfico e associação ao tráfico. A ação aconteceu por volta das 23 horas.

Os policiais abordaram uma motocicleta e ao solicitar documentos pessoais e do veículo, o suspeito disse que não portava tais informações. Diante disso, os policiais solicitaram que o homem fosse até a base do Gefron para conferir, via sistema, os dados do mesmo.

Ao checar o nome, foi verificado que o suspeito estava em liberdade condicional e era usuário de tornozeleira. Ainda pelo sistema constou a informação que o homem havia desativado o aparelho no final de setembro e que estava solto indevidamente. O homem foi então conduzido para a Delegacia e a moto foi apreendida.