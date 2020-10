O treinador do Cuiabá começa a ver uma luz no fim do túnel saindo do departamento médico do Dourado e, aliando jogadores em fase final de recuperação com novas contratações, terá um momento menos desolador para escalar o time que vai enfrentar o CRB, sábado, na Arena Pantanal, pela rodada final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, além dos atletas impedidos por já terem disputado o torneio por outros clubes, os problemas físicos afetavam sete jogadores.

Ontem o lateral-direito Lenon, que se recupera de uma cirurgia no joelho desde o dia 20 de julho após ter se contundido em fevereiro num jogo do Campeonato Mato-grossense depois de ter disputado somente quatro jogos pelo Dourado, voltou a campo para treinar com bola e aos poucos deve ser integrado no time por Chamusca. O atleta fez uma atividade coletiva de 45 minutos o time principal que enfrentou jogadores da base e saiu satisfeito com a recuperação.

“Fico muito feliz com a evolução que venho tendo no dia a dia. Foi um momento difícil, passa muita coisa na nossa cabeça, temos que ter muita perseverança e continuar trabalhando duro, sempre com o apoio da fisioterapia e do departamento médico, que foram fundamentais nesse meu retorno. O clube me deu todo suporte e, depois de muita luta e de um trabalho intenso, espero poder retribuir e voltar 100% para dar sequência no tratamento e colocar um ponto final nessa luta”, afirmou.

Além dele, Chamusca espera o retorno rápido do outro lateral-direito, Romário, além do volante Auremir e do atacante Felipe Ferreira, que estão em fase final de recuperação. O treinador também já poderá utilizar o volante Nenê Bonilha e o meia Diogo Jardel, que estrearam contra o Botafogo e ganhou um reforço no ataque com a chegada de Perdigão, anunciado esta semana pelo clube.

Para o final de novembro, o volante Rafael Gava e o atacante Felipe Marques devem estar totalmente recuperados e à disposição do treinador. O caso mais grave é do zagueiro Everton Sena, que só deve voltar em janeiro, para finalizar a temporada.