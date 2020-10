Por Mauricio Costa - Repórter da Rádio Nacional do Rio de Janeiro

O placar foi magro e a partida ficou longe de ser emocionante, mas para o Fluminense valeu a vitória. Com um gol de Nenê, de pênalti, o Tricolor das Laranjeiras derrotou o Bahia por 1 a 0, neste (11), no Maracanã, e chegou a 24 pontos na classificação, lutando pelas primeiras posições. O Esquadrão de Aço segue com 15 pontos, próximo da zona do rebaixamento.

Jogando em casa, o Fluminense teve mais controle da bola desde o início, porém não encontrava espaços para chegar com perigo. O Bahia apostava na velocidade de Rossi pela direita e Clayson na esquerda, mas os atacantes não davam sequência às jogadas.

O primeiro lance de perigo veio apenas aos 26 minutos, com Gilberto arriscando chute de fora da área. O Fluminense respondeu logo em seguida. Igor Julião cruzou para Fred, que ajeitou de primeira para Nenê. O camisa 77 chutou no cantinho direito, obrigando o goleiro Douglas a fazer boa defesa.

A etapa começou com o Fluminense quase abrindo o placar. Logos aos 6 minutos, Fernando Pacheco recebeu lançamento e chutou cruzado. A bola bateu na trave direita e Douglas segurou. O Bahia teve oportunidade aos 17 minutos. Falta cobrada por Clayson pela esquerda. Digão tentou afastar e a bola sobrou para Rossi que, sem marcação, isolou.

O gol do Fluminense saiu de um lance polêmico. Aos 22 minutos, Nenê invadiu a área e foi derrubado por Gregore. O VAR chamou o árbitro José Mendonça da Silva Júnior, que assinalou pênalti. O próprio Nenê cobrou e marcou o gol da vitória.

A decisão tomada pelo árbitro irritou demais o técnico Mano Menezes, que passou toda o restante da partida reclamando. O Bahia tentou o ataque, mas pouco ameaçou o gol de Muriel.

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Atlético-MG, -feira (14), às 21h30min, no Mineirão. O Bahia pega o Goiás, -feira (16), às 20h, na Serrinha.

Na outra partida das 16h deste pela Série A do Brasileirão, o Santos derrotou o Grêmio por 2 a 1, com dois gols de Marinho, de pênalti. O Imortal Tricolor descontou com Diego Souza.

