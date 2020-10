O Flamengo deu o troco no Independiente del Valle e goleou por 4 a 0 nesta quarta-feira, no Maracanã. A partida foi válida pela quinta rodada do grupo A da fase de grupos da Libertadores. Lincoln, Pedro e Bruno Henrique (2) marcaram os gols do jogo.

Ajudado pela inesperada vitória do Barcelona de Guayaquil sobre o Júnior Barranquilla, na Colômbia, o Rubro-Negro garantiu a classificação para às oitavas de final. A equipe carioca assumiu a liderança isolada do grupo com 12 pontos, três a mais que o del Valle, o segundo colocado.

Na última rodada, no dia 21 se outubro, o Flamengo recebe o Júnior e del Valle e Barcelona se enfrentam em Quito.

Flamengo e del Valle se posicionaram de forma parecida no início do jogo, com marcação alta na saída de bola. Os equatorianos foram mais intensos nessa marcação, mas também deixavam a retaguarda mais exposta. Armado de forma semelhante ao jogo do último domingo contra o Palmeiras, a pressão rubro-negra na saída de bola era apenas mediana.

As duas equipes criaram algumas chances de gol na primeira metade da etapa, e o goleiro Hugo voltou a fazer defesas importantes. O del Valle tinha mais posse de bola, mas quando perdia o bote do Flamengo era rápido.

Aos 25 minutos, Hugo Souza acionou o ataque na saída de bola, Gabigol abriu na direita e Matheusinho avançou. O lateral viu Lincoln entrando pelo meio e cruzou rasteiro. O camisa 29 bateu de primeira e abriu o placar.

O del Valle não alterou sua postura e cinco minutos depois levou o segundo. No campo de defesa, Lincoln se estica para interceptar uma bola e dá para Arrascaeta. O uruguaio lançou Gabigol livre na frente pela esquerda e o camisa nove foi até a área e tocou para Pedro do outro lado. O artilheiro bateu firme para o gol vazio e ampliou.

O Flamengo recuou suas linhas e o del Valle tentou pressionar. No final da etapa, Gabigol pisou em falso e torceu o tornozelo direito. O atacante teve de ser substituído e Bruno Henrique entrou no seu lugar.

O panorama do jogo se manteve no segundo tempo no Maracanã. O del Valle tocava a bola lentamente e o Flamengo armava o contra-golpe. E não demorou para sair o terceiro.

Aos cinco minutos, Bruno Henrique abriu na esquerda para Ramon. O jovem lateral cruzou na medida para Arrascaeta no segundo pau, mas o uruguaio bateu em cima de Pinos. No rebote, Bruno Henrique mandou para o barbante.

O terceiro gol matou o del Valle. Miguel Ángel Ramírez fez várias substituições para tentar mudar o jogo, mas de nada adiantou.

E tinha tempo para mais. Aos 26, Gerson recupera na intermediária e toca para Arrascaeta. O meia bate de primeira e lança Bruno Henrique atrás da zaga. Ele entra sozinho, tira de Pinos e bate para fazer o quarto gol.

O jogo caiu de ritmo na metade final do segundo tempo e o Flamengo soube administrar a boa vantagem.