O Cuiabá deu mais um passo importante, esta noite, no objetivo de conquistar a vaga para Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Em partida da Série B, válida pela 15ª rodada, disputada na Arena Pantanal, a equipe mato-grossense derrotou a Ponte Preta, por 2 a 1.

O resultado consolida a liderança auriverde na Segunda Divisão. Agora, o Cuiabá tem 32 pontos, seis a mais que a segunda colocada, Chapecoense. A equipe catarinense, no entanto, tem 2 jogos a menos.

A vitória também valeu para tirar pontos da Ponte Preta, que é adversária direta na briga pelo acesso. Com 24 pontos, a Macaca está na 4ª colocação, porém, pode perder posição para times que estão abaixo e ainda não entraram em campo.

O Cuiabá volta a campo na próxima terça-feira (13), contra o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Já a Ponte tem outro compromisso fora de casa. O adversário será o Náutico, na segunda-feira (12), no estádio dos Aflitos, em Recife (PE).

O jogo – O Cuiabá precisou de apenas 4 minutos para criar a primeira chance clara de gol. Elvis cobrou falta na área e Elton, livre de marcação, subiu para cabecear. Por pouco, o atacante não abriu o placar. A Ponte Preta respondeu, aos 15, com João Paulo. O meia saiu driblando a defesa da equipe mato-grossense, invadiu a área e bateu cruzado. A bola passou perto da trave de João Carlos.

O primeiro gol do jogo saiu aos 25, em bonita jogada de Elvis. O jogador recebeu na área e tocou de calcanhar para Felipe Marques, que só teve o trabalho de tirar do goleiro para abrir o placar. O Dourado por pouco não ampliou com Elton, aos 36. Romário fez bela jogada na esquerda e cruzou na medida para o atacante, que cabeceou para a defesa milagrosa de Ivan.

Antes do intervalo, Elvis ainda arriscou chute de longe e levou perigo ao gol adversário. A Macaca também ameaçou, aos 41. Matheus Peixoto recebeu lançamento, invadiu a área e tentou tocar na saída de João Carlos, mas acabou pegando mal e jogando a bola longe do gol.

O Cuiabá voltou com tudo para o segundo tempo. Logo aos 11, Hanyer recebeu passe e, ao ver o goleiro adversário, tentou por cobertura. Ivan se recuperou a tempo e conseguiu defender. Menos de 1 minuto depois, o Dourado chegou ao segundo gol, novamente com Felipe Marques. O atacante recebeu, puxou para a perna direita e bateu de fora da área, no canto direito do goleiro Ivan, que não conseguiu alcançar.

A pressão auriverde continuou. Aos 16, Elvis cobrou falta do lado direito e alçou a bola na área. Anderson subiu mais que a zaga da Ponte, mas cabeceou para fora. Nos minutos seguintes, porém, a Macaca mostrou que ainda estava viva no jogo. Aos 21, João Paulo aproveitou sobra e encaixou chute. A bola explodiu na defesa e voltou para Luizão, que também tentou chutar e foi interceptado.

Segundos depois, Apodi cruzou na área, a bola chegou a Luizão, que finalizou e mandou para a rede, diminuindo a diferença no placar. A Ponte voltou a ameaçar aos 42, em bomba de Pato. João Carlos defendeu e garantiu mais 3 pontos para o Cuiabá.