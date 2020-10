A Federação Mato-grossense de Futebol divulgou, hoje, a tabela detalhada com dias, horários e locais da 2ª divisão do campeonato Estadual. O primeiro confronto da fase classificatória será no próximo sábado e o último está previsto para o dia 25. Quatro times disputam a competição.

No sábado o Atlético MT recebe o Santa Cruz, às 17h, no estádio Dito Souza, em Várzea Grande. No dia seguinte, o Grêmio Sorriso encara em seus domínios o Ação, às 17h, no Egídio Preima.

Pela segunda rodada, no dia 17, às 16h, o Santa Cruz recebe o Grêmio Sorriso, Dito Souza. No domingo, no mesmo horário e estádio, Ação e Atlético medem forças.

Fechando a etapa de classificação, o Sorriso volta para seus domínios, e encara o Atlético. Já o Ação duela com o Santa Cruz, no Dito Souza. Ambos os confrontos serão no dia 25, às 16h.

Na 1ª fase, todos os clubes se enfrentam entre si em turno único, com os dois primeiros colocados fazendo as finais em jogos de ida e volta, nos dias 28 de outubro e 1º de novembro. O campeão e vice, garantem acesso a elite do Mato-grossense de 2021.