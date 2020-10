Próximo de completar um ano defendendo a camisa da Inter de Limeira, Roger Bernardo encara mais um desafio pelo clube. Depois da campanha positiva no estadual, com resultados importantes e vitórias sobre adversários como Bragantino, Ponte Preta e Corinthians, além de chegar até a semifinal do Troféu do Interior, o experiente volante se prepara para a disputa da Copa Paulista.

A confirmação do início do torneio deve acontecer na próxima semana pela Federação Paulista de Futebol, enquanto isso, a preparação da equipe segue intensa, garante Roger. “Independente de quando vai começar a Copa Paulista, nós estamos fazendo a nossa parte e treinando forte há quase dois meses. É um campeonato importante e, assim como no primeiro semestre, vamos focar para fazer uma boa campanha e dar sequência no bom trabalho que o clube faz na temporada 2020”, destacou o atleta, que acumula mais de 300 jogos como profissional e já defendeu equipes como Palmeiras, Figueirense e Atlético Mineiro.

Identificado com o clube, Roger aproveitou a data de ontem (05), em que a Inter de Limeira completou 107 anos desde a sua fundação, para deixar um recado ao torcedor. “Em primeiro lugar quero parabenizar o clube pelo projeto sério e organizado, e o trabalho desde a diretoria até os funcionários que são muito importantes para o dia a dia. Fico muito orgulhoso em fazer parte dessa história e de alguma forma poder contribuir. E para o torcedor, mesmo a distância, dizer que contamos muito com eles e que vamos fazer o nosso melhor para tornar o clube cada vez mais forte”, finalizou.





Foto: Divulgação | Inter de Limeira

Assessor de Imprensa