Guarantã do Norte/MT, ganha uma das academias mais bem estruturada do Norte do Estado. Foi inaugurado o Studio Taurus, um empreendimento do casal Tauan e Mayara, ele formado em educação física e ela fisioterapeuta. O Studio conta com uma mega estrutura para proporcionar um atendimento de qualidade aos amantes de academia.

Será ofertado 15 atividades físicas, desde escolinhas de futsal e basquete, natação, hidroginástica, musculação, treinamento funcional, pilates, escola de música, treinamento para idoso, treinamento kids, ballet, nutrição, fisioterapia, jump e step e zumba.

Na academia o aluno conta com uma loja surtida com roupas e acessórios para malhar e uma área de alimentação com lanches e bebidas light, suplementos e muito mais.

Para um melhor desempenho dos alunos, 12 profissionais estarão atendendo, todos com formação na área. “estaremos com vários profissionais cada um em suas respectivas áreas, para melhor atender os nossos alunos”, relatou o empresário Tauan Ávila.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)