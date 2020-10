A Associação Comercial e Empresarial de Sinop sorteou, há pouco, os prêmios da 5ª edição da campanha ‘Deu a Louca no Comércio’, que começou no dia 1º deste mês e terminou ontem, com cerca de 140 empresas participantes. A ganhadora do caminhão de prêmios com mobília foi Rosalina Aparecida de Lima, moradora do bairro Jardim Milão.

“Fiquei muito feliz. Estava precisando mesmo desse prêmio. Não esperava ser premiada. Qualquer coisa que ganhamos já é importante, imagina um caminhão de prêmios. Fiz uma compra simples. Eu trabalho como empregada doméstica”, disse Lima, ao Só Notícias.

Ela vai receber televisor, roupeiro, cama casal, colchão casal, fogão, kit cozinha 6 portas, fruteira, mesa com 4 cadeiras, sanduicheira, liquidificador, multiprocessador, jogo de panelas, facas, jogo de utensílio, panela de pressão, jogo de jarra/copos, jogo de potes, jogo de café, garrafa térmica, caixa térmica, jogo de churrasco, painel, colcha de cama, mesa de cabeceira, ferro de passar e máquina de lavar.

Entre os prêmios avulsos, Edna Dellmann, do bairro Jardim Maringá, levou um ventilador; Valmir José, do Jardim Florença, uma colcha de cama; Alicia Justina, do Jacarandás, um jogo de jantar; André França, do Jardim das Violetas, uma torneira multiuso de mesa; Aryadne Magal, do Jardim Jacarandás, uma luminária pendente; Vera Lúcia de Paula, uma bicicleta; e Linai Roggia, uma panela elétrica.

Aproximadamente 100 mil cupons foram distribuídos durante o decorrer da promoção. Agora, os ganhadores devem procurar a sede da Associação Comercial e Empresarial, na avenida Júlio Campos, para pegar os vales e, em seguida, retirar as premiações. “A ACES veio com a busca e enfrentamento nesse momento, não fugimos de nossa responsabilidade e graças a esses parceiros de campanha conseguimos trazer um movimento para nosso comércio. A campanha foi um sucesso”, avaliou o presidente, Klayton Gonçalves, durante o sorteio.

O balanço final das vendas deve ser feito no decorrer da semana. Já os descontos concedidos ficaram a critério de cada lojista. Durante o decorrer da promoção, o Órgão de Defesa do Consumidor também esteve nas ruas, fiscalizando e garantindo que os descontos fossem reais.