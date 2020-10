Os parlamentares cumpriram agenda no município pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Mato Grosso

Deputados estaduais em reunião no 9° Comando Regional da PM de Alta Floresta

Os tenentes-coronéis Adnilson Arruda e Victor Prado, respectivamente, comandantes do 9° Comando Regional e do 8° Batalhão de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do polo regional de Alta Floresta (MT), se reuniram com os deputado estaduais Delegado Claudinei (PSL), Romoaldo Júnior (MDB) e Ulysses Moraes (PSL) para apresentarem os trabalhos desenvolvidos pela instituição.

Este encontro atende os trabalhos da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) que realiza os devidos levantamentos sobre as forças de segurança e, consequentemente, conforme as necessidades, realizam a articulação junto ao governo estadual e a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp).

Efetivo

Atualmente, o Comando Regional conta com quadro de servidores de 142 militares para atender oito municípios, sendo que 15 atuam diretamente na Força Tática. De acordo com Arruda, uma estimativa para melhorar o atendimento da corporação seria três vezes o efetivo atual.

“Avalio que essa falta de efetivo é uma questão presente dentro das instituições tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil de Mato Grosso. É necessário um novo concurso para que essa lacuna seja preenchida dentro das instituições de segurança pública. Vamos ver se, no próximo ano, poderemos contar com novos concursos públicos”, posiciona Claudinei.

Sobre as reformas e adequações que já ocorreram dentro da unidade, o Comando Regional contou com o apoio do Rotary Clube Alta Floresta, explica Arruda. Ele aponta que as unidades relacionadas à unidade, como os Pelotões de Apiacás, Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes, a 3ª Companhia de Colíder e o Núcleo de Carlinda necessitam de reformas em suas estruturas físicas.

Em relação à aquisição de novos armamentos, o comandante considera que ampliar o quantitativo de armas seria ideal para situações excepcionais, como confrontos entre militares e bandidos.

A Comissão de Segurança Pública é integrada pelos seguintes deputados estaduais: o presidente Delegado Claudinei, o vice-presidente Sílvio Fávero (PSL), os membros titulares Thiago Silva (MDB), Elizeu Nascimento (DC) e Ulysses Moraes.

Região - Além de Alta Floresta, o 9° Comando Regional da PM atende os municípios de Apiacás, Carlinda, Colíder, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde e Paranaíta.

Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa