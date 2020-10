deputado federal e candidato ao Senado, José Medeiros (Pode) conquistou o apoio da bancada bolsonarista na Câmara Federal. Um dos mais fiéis aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Congresso Nacional, deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ), confirmou o apoio dos bolsonaristas e pediu para que a população mato-grossense que está com o presidente vote em Medeiros.

“Quero falar com o cidadão de Mato Grosso, que teve uma participação fundamental na eleição do presidente Jair Bolsonaro e dos deputados estaduais, federais e senadores. Este ano você tem uma missão muito importante que é eleger um senador em Mato Grosso. Por isso, peço seu voto para a pessoa mais indicada, um guerreiro combativo, vice-líder do governo na Câmara ao meu lado. Esse cara que dispensa apresentação. Leal ao presidente Bolsonaro é Medeiros!”, frisou o deputado Carlos Jordy.

Jordy, que também é líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal, disse que confia em Medeiros e reafirmou o pedido de voto ao colega parlamentar.

Outra bolsonarista histórica, a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) gravou um vídeo em apoio dizendo que Medeiros é um grande defensor do governo Bolsonaro.

“Olá pessoal de Mato Grosso, eu quero deixar um abraço pra vocês e para meu amigo José Medeiros, que agora é candidato ao Senado. José Medeiros, um abraço pra você. Você que é um grande defensor do governo Bolsonaro, um conservador e uma pessoa do bem. Um beijo e estou na torcida por você”, comentou a parlamentar.

Na semana passada, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) usou as redes sociais para desejar que Medeiros tenha sucesso na disputa pelo Senado.

Além da bancada bolsonarista, a candidatura de Medeiros tem o apoio de ministros e lideranças políticas e evangélicas ligadas ao presidente da República.

