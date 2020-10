Os Equipamentos de Proteção Individual vão atender os integrantes do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) da PCE

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL), em sessão plenária, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), apresentou nesta quarta-feira (21), indicação de n.º 5.043/2020 para a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp). A matéria solicita a necessidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o Grupo de Intervenção Rápida (GIR) para atender a Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso (PCE).

“Este grupo precisa contar com estes equipamentos de proteção. Afinal eles têm uma grande responsabilidade dentro do sistema penitenciário, em que realizam contenções e intervenções rápidas e garantem o restabelecimento da ordem e segurança nos sistemas prisionais de Mato Grosso. É importante ter uma atenção especial a estes servidores da segurança pública”, posiciona Claudinei.

O chefe de operações do Grupo de Intervenção, Roberval Ferreira Barros, conta que os integrantes do GIR utilizam equipamentos que não são voltados para a finalidade principal. “A gente não tem estes equipamentos. Por exemplo, os capacetes não tem proteção facial. Os escudos que devemos usar é o de anti-tumulto, ele é realmente para impacto e para proteger a equipe. Os equipamentos que a gente tem aqui, são escudos balísticos, não é voltado para a nossa área”, explica o policial penal.

“Agradeço o deputado Claudinei que é da área da segurança pública e entende desta área. Acho que faltou do governo estadual este posicionamento para ver quem está trabalhando aqui na ponta. Agradecemos a indicação dele, em nome também, do nosso diretor e coordenador geral do GIR, Agno Sérgio Ramos”, posiciona Roberval.

A Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso (PCE), fica localizada em Cuiabá (MT). Atualmente, conta com cerca de 2.400 reeducandos.

