Os termômetros de Cuiabá registraram 43,2º C na tarde de quarta-feira (30), quebrando assim o recorde de temperatura mais alta da história já registrada na Capital mato-grossense, como apontam dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura alcançada pela cidade é a mais alta já registrada pelo instituto desde o primeiro ano de verificação, em 1911.

O momento mais quente da história cuiabana foi acompanhado pela umidade relativa do ar de 10%, nível considerado crítico pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Com base nas previsões feitas pelo Inmet, novos recordes deverão ser quebrados nos próximos dias na Capital, uma vez que a temperatura prevista para este final de semana deverá alcançar a casa dos 47º C.

Neste cenário, apesar de as primeiras chuvas que marcam o fim do período de seca já terem recaído sobre a Capital, a previsão não aponta precipitações para os próximos dias. A umidade relativa do ar para os dias que se seguem também deve ser baixa, prevalecendo o tempo seco.