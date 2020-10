Em uma partida intensa disputada na Arena Pantal, Cuiabá e Paraná empataram, em 3 a 3. O jogo foi válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e o resultado não foi dos melhores para nenhuma das duas equipes.

O empate consolida a perda da liderança do Cuiabá para a Chapecoense. A equipe catarinense venceu, ontem, e agora está no topo da Série B, com os mesmos 33 pontos do Cuiabá. A Chape, entretanto, tem um jogo a menos e ainda lidera por critérios de desempate. Já o Paraná segue fora do G4, com 25 pontos, ocupando a 7ª posição.

Na próxima rodada, o Cuiabá vai ao Castelão, no Maranhão, enfrentar o Sampaio Côrrea. O jogo será no sábado (24). Dois dias depois, o Paraná recebe o Oeste, no estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).

Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)