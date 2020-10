A Presidente Solange Barbosa fez pessoalmente a entrega do equipamento ao Tenente Coronel James, Comandante do 15º Comando Regional, que abrange 09 municípios e mais o Distrito União do Norte.

A imprensa local esteve presente registrando a entrega, em suas palavras o Comandante Regional Tenente Coronel James falou da importância da parceria da Cooperativa com a instituição da Policia Militar especificamente com o 15º Comando Regional, e reforçou que o equipamento irá auxiliar muito no combate ao crime na região, onde os policiais teriam dificuldade no acesso.

O Tenente Carvalho comandante do GAP (Grupo de Apoio) do 15º Comando Regional, falou da importância de receber um equipamento como grande utilidade que será usado no combate ao crime em toda região, e reforçou que a Policia Militar estava precisando de um equipamento desta natureza, “as vezes não conseguimos fazer o acompanhamento a alguns criminosos que fogem para uma região de mata, quando são abordados por nossa guarnição, e agora caso isto ocorre temos um Drone para nos dar suporte em tempo real de onde está o suspeito e até mesmo com imagem termal através de sensores infravermelho capaz de mostrar exatamente onde o suspeito está escondido, mesmo que seja no período noturno”. Enfatizou

Solange por sua vez disse em entrevista disse que a Cooperativa está pronta para ajudar os seus Cooperados, bem como a instituição Militar e que nas operações da Policia Militar e no combate a criminalidade em nossa região, a exemplo de roubos ocorridos em nossa região de garimpo, e pensando nisso e em um melhor atendimento aos nossos garimpeiros que muitas das vezes são vítimas deste crimes, a Cooperativa fez a doação deste Drone que irá auxiliar melhor os policiais quando houver estas ocorrências em que o criminoso fugir para uma região de mata, sendo os Policiais capazes de fazer o acompanhamento necessário para prender os criminosos e que Cooperativa vem fazendo o seu trabalho social em prol dos seus Cooperados e da população de nossa região.

Por Resumo Diário