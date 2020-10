Depois de perder Larissa Manoela, o SBT abriu mão de outra estrela teen: Maisa Silva. Mas se a notícia surpreendeu muita gente, o mesmo não pode ser dito da apresentadora.

Assim que foi divulgado o comunicado da saída dela emissora, por volta das 9h da manhã deste sábado (3), Maisinha foi procurada pela imprensa. E ela estava como? Dormindo, tranquilamente.

Maisa não teve o seu contrato renovado após 13 anos no SBT. O acordo só vence no final de outubro e Maisinha cumprirá compromissos profissionais na emissora até lá. Tanto é que participará do próximo Teleton.

Um dos motivos seria o alto salário da apresentadora. Na última renovação de contrato, anos atrás, Maisa passou a receber algo em torno de R$ 90 mil mensais.

Ela começou pequenina no canal. Apresentou infantis como o 'Bom Dia & Cia' e cresceu dentro da emissora de Silvio Santos. Acumulou um bom patrimônio e conquistou muito espaço nas redes sociais.

No momento atual, o SBT vem cortando despesas, tanto é que abriu mão recentemente de nomes como Roberto Cabrini e Rachel Sheherazade.

Maisinha já tem novo projetos em vista e não deve ficar longe da TV por muito tempo.

Por R7 Notícia