A reunião será para ter um panorama dos trabalhos desenvolvidos no Sistema Socioeducativo de Mato Grosso

A secretária Adjunta de Justiça da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), Lenice Silva Barbosa, vai participar de reunião remota com a Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), nesta terça-feira (6), às 14h, para apresentar as principais ações realizadas, planos traçados e projetos desenvolvidos relacionados ao Sistema Socioeducativo e às políticas públicas referentes ao combate e enfrentamento às drogas.

A 2ª reunião ordinária da Comissão será presidida pelo deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) que considera de suma importância ter um panorama dos trabalhos desenvolvidos na área da segurança pública pelo governo estadual. “Estamos buscando reunir com todos os representantes da segurança pública e, assim, ter a clareza do real cenário das ações realizadas, resultados e dificuldades enfrentadas”, pontua o parlamentar.

Ele acrescenta que conforme as informações repassadas, vai ser a oportunidade para os integrantes da Comissão fazer uma análise e, conforme for, contribuir para as devidas melhorias nas unidades do Sistema Socioeducativo existentes nos municípios mato-grossenses.

Em relação às normas estabelecidas pela Casa de Leis devido à Covid-19, o local da reunião ocorrerá na sala de reuniões “Deputada Sarita Baracat” – por meio de videoconferência. A transmissão ocorrerá pela TV Assembleia via satélite, pelos canais 30.1 e 30.2 (aberto HD Digital), 330.2 (Sky HD), 10 (Net TV) e 16 (a cabo) com abrangência para atender todo o estado de Mato Grosso.

Além do deputado Claudinei, também integram a Comissão de Segurança Pública o vice-presidente Sílvio Fávero (PSL), os membros titulares Thiago Silva (MDB), Elizeu Nascimento (DC) e Ulysses Moraes (PSL).

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa