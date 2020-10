Profissionais que aplicam vacina contra brucelose em bovinos e bubalinos aproveitam a flexibilização dos decretos municipais - quanto a realização de treinamentos - para cumprirem a exigência do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea/MT). Os trabalhadores cadastrados no órgão têm até julho de 2021 para concluírem capacitação que os habilita para a função. O prazo foi estendido por um ano, devido a pandemia da Covid-19.

Analista de pecuária da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Marcos Coelho de Carvalho explica que após esse prazo, os vacinadores que não apresentarem a capacitação - por meio de um médico veterinário - serão retirados do cadastro oficial. "Estima-se que em Mato Grosso tenham mais de quatro mil vacinadores. Após o prazo limite, somente poderão exercer a atividade, aqueles que tiverem a capacitação".

A obrigatoriedade foi determinada por meio da Portaria número 114 de 07 de novembro de 2018. O documento exige que a capacitação seja feita pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) ou instituição equivalente reconhecida pelo Indea-MT. Desde esta data, o Senar-MT já capacitou pelo menos 2.800 pessoas em treinamentos de Vacinação contra a Brucelose e Agente sanitário em saúde animal, ambos válidos para comprovação de capacitação.

Em Porto dos Gaúchos, cerca de 75 produtores e trabalhadores rurais devem realizar a capacitação até a primeira quinzena de outubro. O presidente do Sindicato Rural, Milton Zolin, acredita que além da obrigatoriedade, a vacinação por profissionais capacitados traga mais segurança para a atividade. "O rebanho do município é de 114 mil cabeças de gado e ter o pessoal treinado é crucial para não perdemos esses animais e para que a vacinação ocorra de forma correta".

Segundo o instrutor credenciado junto ao Senar-MT, Renato de Andrade, o treinamento consiste na atualização de conhecimentos. "Fazemos revisão sobre os efeitos da vacinação de forma geral; como elas devem ser conservadas e aplicadas; as faixas etárias dos animais e a legislação vigente".

Programação de 2020 - Até o final do ano, estão previstos 52 treinamentos ofertados pelo Senar-MT em parceria com os Sindicatos Rurais. Estes cursos acontecem em 38 cidades. Os interessados devem procurar o Sindicato Rural do respectivo município e verificar as próximas turmas.

Fonte: Assessoria de Imprensa/Senar-MT