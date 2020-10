O Nova Mutum Esporte Clube vem fazendo boas contratações para a retomada do Campeonato Mato-grossense, visando buscar vaga na Copa do Brasil em 2021. Até agora, já foram 15 jogadores anunciados, em todos os setores do campo, e alguns conhecidos nacionalmente. Com a contratação de atletas que já brilharam com a camisa de clubes gigantes, a folha salarial do clube praticamente dobrou. No primeiro semestre, era de aproximadamente R$ 64 mil. Agora, será de R$ 115 mil. A informação foi confirmada, ao Só Notícias, pelo presidente Anir Siqueira Coimbra.

“Buscamos se reforçar bem. Fizemos acerto com os atletas, então eles vem recebem pelo Mato-grossense e ainda parte da premiação de uma possível classificação à Copa do Brasil”, explicou o dirigente.

Além disso, a folha do clube é quase o dobro dos vencimentos do Sinop Futebol Clube (cerca de R$ 60 mil), que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro. Também é maior que antiga do União do Rondonópolis, que antes da pandemia, desembolsava cerca de R$ 100 mil a cada mês com os pagamentos.

A apresentação dos atletas, está prevista para o próximo dia 13, às 19h, em evento numa churrascaria. “Vamos brigar por uma das três vagas da competição. Queremos disputar a Copa do Brasil”, reforçou Anir.

Outro ponto positivo para o Nova Mutum foi a manutenção do técnico William De Mattia, o “Dema”. Ele conhece o clube e é um dos responsáveis pela ascensão do Azulão da Massa, já que comanda o time e desde a disputa da Série B do Campeonato Mato-grossense.

Conforme Só Notícias já informou, o último jogador anunciado pelo Azulão foi volante Willians, 34 anos, que tem passagens pelo Flamengo (onde foi campeão Brasileiro), Udinese (Itália), Cruzeiro, Corinthians e Internacional. Outro destaque é o atacante Bruno Corrêa, que já passou pelo Botafogo, além de times da Tailândia, Emirados Árabes Unidos, Irã, Armênia, Coreia do Sul e Costa Rica.

Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: Maykon Castioni/assessoria)