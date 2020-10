Neste domingo, o Santos recebeu o Grêmio na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, e saiu com a vitória pelo placar de 2 a 1. Com dois gols marcados por Marinho, o Peixe conquistou os três pontos e chegou ao 12º jogo consecutivo sem derrota. Diego Souza fez para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Cuca chega a 24 pontos conquistados e subiu para a sexta colocação, entrando na zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. O Tricolor Gaúcho, por sua vez, estaciona nos 17 pontos e aguarda os outros resultados para saber qual posição vai ocupar ao final da rodada.

Pela próxima rodada, ambas as equipes entram em campo na quarta-feira (14). Às 19h15 (de Brasília), o Grêmio recebe o Botafogo na Arena, em Porto Alegre. Um pouco mais tarde, às 20h30, o Santos encara o Atlético-GO, novamente na Vila Belmiro.

Gazeta Esportiva (foto: Ivan Storti/assessoria)