Os números comprovam a regularidade e a eficiência do volante Tinga com a camisa do Santa Cruz. Em 2020, o jogador acumula 20 partidas, sendo 13 vitórias, cinco empates e apenas duas derrotas, um aproveitamento de 73,33%. Sem contar que, pela Série C, o experiente atleta participou de todos os 11 jogos já disputados.

São seis jogos sem derrota na competição, 24 pontos somados e a liderança isolada do Grupo A da Série C do Brasileirão. "É muito bom estar em campo e poder contribuir com o grupo. Fico feliz com os números positivos na temporada, é sinal de que estamos no caminho certo. O trabalho, a dedicação e o comprometimento são diários para que a gente possa continuar colhendo os frutos e comemorar lá no fim da temporada", ressaltou o volante, que completou 30 anos de idade na última semana, no dia 12.



No domingo (25), às 18h, o Santa Cruz recebe o Botafogo-PB. No turno, deu Cobra Coral, vitória por 2 a 1. "O trabalho continua, um jogo de cada vez. É manter o foco e seriedade que estamos tendo em cada partida. A gente sabe que o Botafogo vive um momento mais difícil e até por isso a partida tem tudo para ser bem disputada, já que eles precisam somar pontos para sair da zona de rebaixamento", concluiu.





